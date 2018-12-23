السودان: القوات المسلحة تؤكد التفافها حول قيادتها

أكدت القوات المسلحة التفافها حول قيادتها ، وحرصها على مكتسبات الشعب ، وأمن وسلامة المواطن ، دمه وعرضه وماله ، كما أكدت عملها ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة ( القوات المسلحة ، وقوات الشرطة الموحدة ، وقوات الدعم السريع ، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني ) .
جاء ذلك في الاجتماع الدوري لقادة القوات المسلحة الذي انعقد ظهر الأحد بوزارة الدفاع ، وتم فيه تقديم تنوير شامل حول الأحداث الجارية بالبلاد .
الخرطوم في 23-12-2018 (سونا)
1 التعليقات
د. عبيد فضل
2018/12/24 at 6:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الوقت مبكر جدا لمعرفة أين تقف , مع الشعب أم مع النظام.
من يحدد موقف الجيش ليس القادة , إنما الرتب الوسيطة و صغار الضباط و الجنود
البشير و عصابته كانوا برتبة عميد و عقيد و مقدم و رائد
اللبخ القابع علي قمة القيادة , فريق أول , فريق , و بعض اللواءات مع أول تغيير سيذهبون للشارع و هم يعرفون ذلك جيدا
تكتيك جيش واحد شعب واحد لن يستمر طويلا
إستراتيجية اللعب بعواطف الناس بأدعاء وجود أصابع إسرائيلية ستنهار قريبا
أقول للكهنة القابعين علي سدة الحكم
إن غــــدا لناظره لقريب
لن تدوم لكم , و هذه سنة الحياة