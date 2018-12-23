تظاهرات حاشدة بالخرطوم عقب “مباراة كرة قدم” تندد بالنظام السوداني

إنطلقت تظاهرات حاشدة من ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، من قبل الجمهور الذي شهد مباراة الهلال السوداني مع الإفريقي التونسي مساء اليوم الأحد، تندد بالنظام الحاكم في السودان، على خلفية الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وتوجهه المتظاهرون من إستاد الجوهرة بمدينة أم درمان، صوب الخرطوم يهتفون ضد النظام الحاكم في السودان.
وقال شاهد من “رويترز ” إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن أغلق مئات المحتجين شارعا رئيسيا في قلب العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، وتظاهروا ضد حكم الرئيس عمر البشير.
وتجمع المحتجون عقب مباراة لكرة القدم في أم درمان في الجهة المقابلة من وسط الخرطوم عبر نهر النيل وهتفوا قائلين ”الشعب يريد إسقاط النظام“ و ”حرية حرية“ وسط تواجد كثيف لقوات الأمن.
وكانت قوات الأمن السودانية، قد طوقت الشوارع الرئيسية حول الملعب وانتشر في أنحاء المنطقة أكثر من 30 شاحنة تقل قوات من الأمن .
وبث عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو تظهر أعداداً من المتظاهرين يهتفون، وهم يتدافعون في شارع رئيسي قبالة السلاح الطبي بأمدرمان.
وكانت أحياء العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت تظاهرات متفرقة خلال الأيام الماضية احتجاجاً على تردي المعيشة وشح الخبز والوقود، سبقتها بعض مدن السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
صديق حسين
2018/12/24 at 12:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكرا ل لاعبي الهلال فقد ابانو اليوم عن وطنيه نادره وهم يرفضون تسجيل الأهداف ضد الافريقي التونسي ليساهمو بدورهم البالغ الاهميه في ارسال الشعب لشوارع النضال في ملحمه وطنيه ترسل رسائل لكافه دول العالم باننا شعب معلم كل الشعوب
التحيه مره أخرى لاشاوس الهلال متنى و ثلاث و رباع