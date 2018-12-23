الخارجية السودانية تستدعي السفير الكويتي لدى الخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، سفير الكويت لدى البلاد، بسام مبارك القبندي، على خلفية طلب سفارته من مواطني بلاده عدم زيارة السودان والكويتيين الموجودين بالسودان مغادرة البلاد”.
وأوضح في بيان صادر عن الخارجية، أن وكيل وزارة الخارجية، ياسر خضر، استدعى السفير على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، حول طلب السفارة الكويتية المغادرة وعدم زيارة البلاد”.
وأوضح السفير الكويتي، أن الإجراء لم يكن مقصوداً منه أي إشارات ذات بعد سياسي، أو أن الأوضاع في السودان غير آمنة.
وأكد أن الإجراء قُصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم، بأن ثمة أحداث في بعض الولايات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر”.
شبكة الشروق
1 التعليقات
كندورة
2018/12/24 at 4:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب طرد السفير الكويتي فورا يلحق ببقية الربع حقو
من يهن يسهل الهوان عليه
العرب ديل غير قطر ما بتلقوا منهم كدة
اسحب الجيش من اليمن يا وهمي