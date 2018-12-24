والي النيل الأبيض يطالب المواطنين بحمل العصا والتصدي للمتظاهرين

اتهم والي النيل الأبيض ، أبو القاسم الأمين ، بركة أئمة المساجد بالضلوع في الأحداث ومساندة وافدين من خارج الولاية في تنفيذ أعمال التخريب من حرق ونهب وسرقة مؤسسات حكومية وخاصة .
وقال بركة في لقاء الأحزاب السياسية بالولاية بأمانة الحكومة ، أنهم ضبطوا أئمة حرضوا عبر منابر المساجد ، وافدين من خارج مدينة ربك ومساندتهم لإحراق مؤسسات حكومية وتعليمية وأملاك خاصة ، وطالب الوالي بحسب صحيفة مصادر ، المواطن بحماية ممتلكاتهم وقال (يجب على كل المواطنين حمل العصا والتصدي للمتظاهرين)
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
صلاح الدين الأيوبى
2018/12/24 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
دة كلام خطير جددا أولا فيه كذب كثير فالمظاهرات مطلبية و أطلاق النار هو الذى استفز المتظاهرين ثانيا لا يجوز أن يدعو الوالى لحرب أهلية و ثالثا حمل العصا هو واجب الشرطة و ليس مواطنى المؤتمر الوطنى هذا الوالى يجب أن يفصل اليوم قبل الغد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فعلا ولد سغير قالوا عمره 33 سنة