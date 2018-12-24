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سياسية

2018/12/24

2018/12/24


والي النيل الأبيض يطالب المواطنين بحمل العصا والتصدي للمتظاهرين



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اتهم والي النيل الأبيض ، أبو القاسم الأمين ، بركة أئمة المساجد بالضلوع في الأحداث ومساندة وافدين من خارج الولاية في تنفيذ أعمال التخريب من حرق ونهب وسرقة مؤسسات حكومية وخاصة .

وقال بركة في لقاء الأحزاب السياسية بالولاية بأمانة الحكومة ، أنهم ضبطوا أئمة حرضوا عبر منابر المساجد ، وافدين من خارج مدينة ربك ومساندتهم لإحراق مؤسسات حكومية وتعليمية وأملاك خاصة ، وطالب الوالي بحسب صحيفة مصادر ، المواطن بحماية ممتلكاتهم وقال (يجب على كل المواطنين حمل العصا والتصدي للمتظاهرين)

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        صلاح الدين الأيوبى

        2018/12/24 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق

        دة كلام خطير جددا أولا فيه كذب كثير فالمظاهرات مطلبية و أطلاق النار هو الذى استفز المتظاهرين ثانيا لا يجوز أن يدعو الوالى لحرب أهلية و ثالثا حمل العصا هو واجب الشرطة و ليس مواطنى المؤتمر الوطنى هذا الوالى يجب أن يفصل اليوم قبل الغد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        فعلا ولد سغير قالوا عمره 33 سنة

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