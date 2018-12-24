ضبط خلايا تخريبية بسنار

ضبطت السلطات بولاية سنار اثنين من الخلايا التخريبية تتبع إحداهما لحركة عبد الواحد محمد نور، بينما تتبع الأخرى لحزبي المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي.
وبحسب تعميم صحفي ، فإن الخلية التابعة لحركة عبد الواحد قوامها (25) فرداً تم ضبطها بأحد المنازل حي الدباغة بمدينة سنار، فيما ضبطت الخلية الأخرى بحي القلعة.
ووفقاً للتعميم ضبطت بحوزة الخليتين كميات من الأسلحة البيضاء.
وكشفت السلطات بحسب (صحيفة السوداني) عن رصد تحركات الخليتين وتخطيطهما لحرق مبنى محلية سنار وعدد من المؤسسات الحكومية والخاص ، مؤكدة تقديم أفراد الخليتين للجهات العدلية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
محمد امين
2018/12/24 at 1:11 م (UTC 2) رابط التعليق
سنار حكمت السودان 360 سنة
حكمت السودان بالعدل والمساواة
لا بالنهب والسرقة
وكانت تكسي الكعبة الشريفة المشرفة 360 سنة
وكان اهل السودان في رخاء
تبا لكم جميعا