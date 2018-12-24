بعد قطر … دولة خليجية أخرى تتضامن مع السودان

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن البلاد ووقوفها إلى جانب السودان، معربة عن تقديرها الكبير للجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة للخرطوم بقيادة الرئيس عمر حسن البشير.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، إن “البحرين تقدر الجهود المبذولة من السودان وقيادته من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير كل سبل التقدم والرخاء والازدهار للشعب السوداني”، وذلك وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
وأضافت: “تشيد البحرين بالمواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الشديد على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والسلام في المنطقة، وبدورها المهم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الحق ونصرة للأشقاء في الجمهورية اليمنية وتحقيقا للأمن في هذا البلد العربي الشقيق وتحقيق تطلعات أبنائه في التنمية والتقدم”.
وكانت سفارة الكويت لدى السودان، دعت مساء أمس السبت، مواطنيها الموجودين هناك، إلى مغادرتها حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت ذاته بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن.
وقالت السفارة في بيان صحفي نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية: “على المواطنين الكويتيين الموجودين في السودان حاليا، التقييد بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات”. وأضافت أن عليهم أيضا اتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان، التي أعلن فيها حالة الطوارئ، والامتثال لتعليمات الأمن والسلطات المعنية.
كما قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإجراء اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر البشير، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، مع اتساع رقعة الاحتجاجات.
وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف قطر مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه. من جهته شكر البشير أمير دولة قطر علي اتصاله واهتمامه بما يجري في السودان وحرصه علي استقرار السودان.
ويشهد السودان، منذ أربعة أيام، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
سبوتنيك
2 التعليقات
ابو عبدالله السوداني
2018/12/24 at 10:52 م (UTC 2) رابط التعليق
يقيفوا ولا يقعدوا…قال دول شقيقة قال… ما فيهم فائدة ولا يذكرون جميل …مثلهم مثل الاخ الشحيح البخيل …بل هم اسوء لم يكتفوا بمسك أياديهم عن المساعدة بل يضربون ويضيفون على السودان ويدعمون الآخرين على قلة ما يقدمونه لهم.
لن تخدعنا المجاملات الدبلوماسية …نريد بيان بالعمل … عايزين رز …رز باللبن ومعاهو لقيمات وبنزين… والا فامسكوا السنتكم ومجاملاتكم.
محمد
2018/12/24 at 10:56 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم دمر مصر والإمارات راس الفساد والفتنة