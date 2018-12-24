بالفيديو.. الرئيس البشير: (يوم الجمعة لفيت العاصمة راكب عربية مكشوفة وكل من رآني كبر الله ورفع يده)

نفى الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير, تحريضهم لعضويتهم بالتصدي للمتظاهرين الذين أسماهم (ناس الشغب) وأضاف متاسائلاً: لكن أين التجاوب معهم؟.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سيادته عقب أحداث سبتمبر من العام 2013 وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها تزامناً مع التظاهرات التي تشهدها بعض مدن السودان هذه الأيام.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قلل الرئيس البشير, في ذلك الوقت من شأن الاحتجاجات التي شهدها السودان في العام 2013 قائلاً: (أنه تجول بنفسه يوم الجمعة في شوارع الخرطوم على ظهر سيارة مكشوفة حتى يرى رد فعل الشارع السوداني, ولم يلحظ أثراً للاحتجاجات).
وزاد المشير البشير, على ذلك قائلاً: (ركبت السيارة المكشوفة وأي زول شافني..وأضاف: كل من رآني كبر الله ورفع يده).
الجدير بالذكر أن السودان يشهد هذه الأيام أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
محمد امين
2018/12/24 at 1:16 م (UTC 2) رابط التعليق
اقسم بالله انت اكبر منافق في الدنيا
كفااااااااااااااااااااااااااية يا دكتااااتور
تف عليك يا منافق
السودانين بموتوا بالرصاص الحي
الله اقلعك اليوم قبل بكرة
يا رئيس الغفلة
في 60 داهية
شكري
2018/12/24 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
الزمن تغيّر في خمس سنوات , وحرق مقار الحزب إستفتاء يسبق إنتخابات 2020 إذا ما زلتم موجودين ذلك الحين