الإسكان يعلن عن تخصيص (80) ألف وحدة سكنية مختلفة بولاية الخرطوم

قال المدير العام لصندوق الإسكان والتعمير ولاية الخرطوم المهندس الخلوتي الشريف النور إن الصندوق خصص 80 ألف وحدة سكن شعبي واقتصادي بمناطق مختلفة بالولاية.
وأكد خلال اللقاء التفاكري التنويري مع الصحفيين بمكتبه أهمية دعم الدولة لمشروعات الإسكان لتطوير الأحياء القديمة والاستمرار في مشروعات الإسكان الرأسي.
وأشار إلى ضرورة إيجاد قوانين ولوائح تسمح بتسجيل المباني التي تقل مساحتها عن 200 متر حتى يستطيع الصندوق إنشاء شقق سكنية بمساحات مختلفة.
وقال إن موارد الصندوق من السكن الاستثماري فضلاً عن الأراضي الممنوحة من ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أهمية إيجاد تسهيلات جمركية وإعفاءات لتقليل التكلفة.
وذكر أن السكن الشعبي مدعوم من الدولة، موضحاً أن دور صندوق الإسكان والتعمير في الخدمات بمناطق السكن الشعبي والاقتصادي تنسيقي .
وتحدث عن أنماط السكن الرأسي التي قطع فيها الصندوق شوطاً كبيراً في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، معرباً عن أمله في تنفيذ التمويل العقاري لمشروعات الإسكان بشروط تمويل جاذبة ليستفيد منها في المشاريع المختلفة، مشيراً إلى أهمية إعطاء الصندوق ضمانات لتوفير تمويل خارجي ميسرة للاستفادة منه في التمويل والتسليف العقاري وأكد الخلوتي أهمية خلق ثقة بين الصندوق والجمهور، مؤكداً ضرورة تشجيع القطاع الخاص للدخول في استثمارات وعمل مشترك مع الصندوق لتنفيذ مشروعات الإسكان مع إعطاء ميزات وتسهيلات لتنفيذ مشروعات كبرى، داعياً لإيجاد شراكات استراتيجية مع الإعلام والصحافة .
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/24 at 10:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الخلوتي دا بخلت الامور خلت شديد ..
درسنا في الصغر ان احد المسلمين في السنوات الاولي للاسلام سمي ابنه جليبيب ..
فانكر عليه الصحابه هذا الاسم ونصحو بأن خير الاسماء ماحمد وعيد
اها اسي الخلوتي دا من ناس قرع ود العباس ..يعني مبلغ فهمهم في السكن اوضتين خلف خلاف وحوش وراني والتاني قدامي وحمام في طرف الحوش ملصوقه فيه وضايه .. .
بي الفهم العالمي الهتدسي تعتبر مخيمات نازحين دائمه
كدا بفتكر انو عمل ليكم سراي اسطنبول.
بلد منتهيه وعقول سلحفائيه وضمير طلع مع أموال النفط ..
الله يصلح حال البلاد