تعيين الصوارمي ناطقاً رسمياً للدعم السريع

قالت وكالة السودان للأنباء، إن قراراً صدر يوم الإثنين بتعيين العميد الصوارمي خالد سعد ناطقاً رسمياً باسم قوات الدعم السريع. وأشارت إلى أن العميد الصوارمي باشر مهام عمله رسمياً.
وكان وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف قد أصدر في العام 2015 قراراً وزارياً قضى بتكليف العميد د. أحمد خليفة الشامي ناطقاً رسمياً باسم القوات المسلحة، وتعيين العقيد الصوارمي خالد سعد مستشاراً إعلامياً لوزير الدفاع، بعد أن ظل في منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش لعدة سنوات.
شبكة الشروق
2 التعليقات
وطني100%
2018/12/24 at 7:58 م (UTC 2) رابط التعليق
حميدتي برضو بمسك المايك وانضم نضميهو
لاسائل في وزير الدفاع ولا وزير الداخلية
بكره بطلع ليكم واقول الصوارمه دي شينو
انحنا رجال ونضمينا بنكملو برانا .. خلي جايبنلنا واحد يتفلسف ويلت ويعجن في الكلام
وطني100%
2018/12/24 at 8:02 م (UTC 2) رابط التعليق
الزول دا فيهو سحنه طه الحسين اب رأس مقلوز
ساط الحكومه والرئاسه وفات … الطيور علي اشكالها تقع