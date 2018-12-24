البشير يبدأ غدا زيارة للجزيرة

يبدأ المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري زياره لولاية الجزيرة يفتتح خلالها جملة من المشروعات التنموية والخدمية موزعة علي عدد من محليات الولاية.
وأعلن الأستاذ معتصم عبد السلام الخضر أمين عام حكومة ولاية الجزيره في تصريح (لسونا ) ان برنامج رئيس الجمهورية يغطي عددا من المحليات يفتتح خلالها عددا من مؤسسات القطاع الصحي وقطاع التعليم والمؤسسات الإقتصادية ومشروعات الشباب والرياضه إضافة لمخاطبة لقاءات جماهيريه في محليات شرق الجزيره وجنوب الجزيرة ومحلية الكاملين ..
واكد عبد السلام ان الزياره جاءت معززة لدعم وسند رئاسة الجمهورية لبرامج حكومة الوفاق والنهضة بالولاية برئاسة د. محمد طاهر ايلا التي لامست أشواق وتطلعات إنسان الجزيرة.
سونا.
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2018/12/24 at 9:13 م (UTC 2) رابط التعليق
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