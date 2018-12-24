تريليون جنيه لدعم صغار المنتجين والحرفيين بشمال كردفان

أعلن والي شمال كردفان، أحمد هارون، عن ميزانية دعم صغار المنتجين والحرفيين بالولاية بمبلغ تريليون جنيه خلال 2019 لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مبشراً بأن ديوان الزكاة سيظل يقدم الدعم لتقليل حدة الفقر، خاصة في مشروعات المياه والتعليم والصحة.
وقال هارون لدى مخاطبته بمحلية بارا مسك ختام مشروعات الزكاة بنفرة الغرة للعام 2018م، إن حكومته ستعبر هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عبر مسارين، يتمثلان في زيادة الإنتاج ودعم السلع الاستراتيجية من دقيق ووقود، بجانب توفير الدواء و”الكاش”، محذراً من فقدان نعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها ولايته.
من جانبه، بشر الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرازق، بزيادة الدعم الاتحادي لمشروعات الولاية بنسبة 50% من الدعم المقدر للعام الحالي، ورفع نسبة المشروعات الإنتاجية إلى 30% من الجباية الكلية للعام 2019م التي قدرت بنحو سبعة مليارات جنيه.
وفي جانب دعم مشروعات إسناد الأنعام أوضح عبدالرازق أن ولاية شمال كردفان ولاية أنعام كبيرة في معظم محلياتها سيقدم لها الدعم المقدر لإسناد مشروعات الأنعام في ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المحور الدعوي وتقديم الخدمات من صحة وتعليم ومياه بجانب الدعم الفني بتوفير المعينات والعربات.
في ذات السياق، كشف أمين الزكاة بالولاية شمال آدم بشر، أن التكلفة الكلية لمسك ختام نفرة الغرة بلغت أكثر من 77 مليار جنيه تستفيد منها 51،825 أسرة تحتوي على 1،278 مشروعاً إنتاجياً، إضافة لعدد مائة مؤسسة دعوية واجتماعية وتعليمية.
شبكة الشروق.
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/24 at 9:51 م (UTC 2) رابط التعليق
الزول دا ماسك علي البشير حاجه ولا شنو…
ترليون سفنجه في نافوخك …
ياخي كردفان لليله العطش والسوق رواكيب والشارع اعتر للوري مش البشر .. والكهرباء تعبانه والمستشفيات تغني عن السؤال ..
وانت كل يوم تلعلع كلام كوبار كوبار..
الله يقطع عقابكم