مسار يشن هجوماً على الحكومة ويصف تعاطيها بالفاشل

شن رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان، عبد الله علي مسار، هجوماً عنيفاً على الحكومة، ووصف تعاطيها مع اهتمامات المواطن بـ(الفاشل)، وعليها تصحيح الأخطاء.
وكشف مسار خلال حديثه لأهالي منطقة ود الحليو، بولاية كسلا، عن نوايا حزبه، وقال إنهم سيحكمون السودان في (2025م)، من خلال طرح جديد يتوافق مع الواقع الجديد، في ذات الوقت وجه انتقادات مبطنة لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وأضاف: “نحن نريد ونقدم الذي يقول أنا وليس أبي، ونحن نريد شخصاً يقود البلاد، بالمقابل لا نريد من يقود البلاد عشان أبوه أو جده”، مشيراً إلى أننا في السودان لم نخلق أجهزة دولة، بل خلقنا طائفتين سيطرتا على الوضع والحكم في البلاد، معلناً رفضه للولاء لهما، وقال إن هذا الولاء “كلام فارغ”، ولفت إلى أن “العيب” – ليس في إمكانيات البلاد بل “فينا”. – على حد تعبيره
وذكر رئيس اللجنة، بأن البلاد الآن تعيش أزمة صعبة، بجانب أن أي جهة تقول حديثاً غير ذلك، تكون قد أخطأت، ولاسيما أننا كقيادة سياسية أو تنفيذية تصحح الوضع الاقتصادي، والآن في البرلمان تم إيداع موازنة العام الجديد، ولن ندعها تمر دون معالجات، واعتبر مسار تعديل الدستور ليس لترشيح البشير لدورة جديدة، بل للمواطن، وأضاف :”أنا ذاتي طامع”.
الصيحة.
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/24 at 9:40 م (UTC 2) رابط التعليق
إذا اوكل الأمر لغير اهله ….
ياخي أنتو وصلتو جهد ايمانكم في الدنيا
تعديل الدستور لصالح المواطن..
والله كلام احير البشير زاتو
البلد اتهدت ورقدت في الارض وانت وامثالك تبرروا وتكذبوا
خافو الله كان ماخفتو من خلقو