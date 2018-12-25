أول تعليق من عمر البشير على الاحتجاجات الشعبية

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإقرار إجراءات حقيقة وملموسة لإعادة ثقة السودانيين في الجهاز المصرفي، مؤكدا سعي حكومته إجراء إصلاحات اقتصادية لتوفير حياة كريمة.
وعقد البشير اجتماعا الاثنين، مع قادة الأمن والمخابرات في الخرطوم لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في عدد من المدن السودانية منذ الأربعاء الماضي.
السيولة النقدية والخبز والوقود
ويعاني السودانيون من أزمات في توفير السيولة النقدية والخبز والوقود أججت هذه الاحتجاجات في الشارع السوداني.
ودعا البشير، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، مواطنيه إلى الحذر من محاولات التشكيك وزرع اليأس والإحباط في نفوسهم وعدم الالتفات لما أسماهم بـ”مروجي الشائعات”.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
عاصم برير
2018/12/25 at 10:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
كما ذكرت في بيانك الأول لإنقلاب الجبهة الإسلامية 30/6/89أن الصادق المهدي قد ضيع زمن البلاد بالثرثرة والكلام الكتير أنتم ضيعتم البلاد بالمحسوبية والتمكين والإقصاء وحب الذات والانانيةوحب السلطة.
يوسف كبشور
2018/12/25 at 12:38 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام فارغ وكذاب قد وعد الشعب أكثر من عشرة مرات بدون تنفيذ , عاوز يتخارج بس من الزنقة دية وجماعته الكيزان الفاسدين لا يكون هنالك معهم اصلاح لحياة الشعب المغلوب علي أمره .