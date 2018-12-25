معتز : سنسجل مستحقي الخبز المدعوم (واحد واحد)

تعهد رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى، بأن يكون دعم الخبز لمستحقيه فقط، وكشف عن إتجاه الحكومة لتسجيل أسماء المستحقين (واحد واحد) عبر اللجان الشعبية ودواوين الزكاة .
حتى لو بلغ عدد المستحقين 70% من الشعب، وأكد معتز خلال مداولات نواب البرلمان حول الموازنة أمس، زيادة جوالات الدقيق في الفترة الماضية لـ(100) ألف جوال في اليوم للبلاد ، مبيناً أن ذلك يمثل أكبر رقم طوال السنوات الماضية .
موضحاً أن الخرطوم كانت تستهلك يومياً (43) ألف جوال مدعوم بالرغم من أن الزيادة وصلت لـ(50) ألف جوال في اليوم للخرطوم وحدها، لكن مع ذلك كانت هنالك صفوف.
وأكد معتز موسى، أنه لا يوجد عجز في المحروقات، مبيناً أن الطلب المتزايد عليها غير مبرر، موضحاً أن ما تم ضخه من وقود هذه الأيام نسبته 150% من الذي اعتادت عليه البلاد، وقال معتز أن الحرية في أخذ الكمية التي يريدها الشخص وراء أزمة الجازولين .
مشيراً لوجود شاحنات غير محملة ورؤوس شاحنات متسائلاً: ( انت ما شاحن واقف ليه)، وأشار وبحسب صحيفة آخر لحظة لوجود شائعة بأن صب الجازولين على البئر يساعد على إخراج الذهب .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
د. عبيد فضل
2018/12/25 at 11:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههههههه ,
يقال شر البلية ما يضحك
ده الزول ال قالوا عاقل و شـــــــاطر ؟
كم تكلفة التسجيل , و متي سيكتمل التسجيل ؟
هذا إن دل أنما يدل علي أن الأزمة ليست في طريقها للحل قريبا , بعض المعالجات و المسّكنات
خلاص فهمكم كمّل
أعترفوا و غادروا غير مأسوف عليكم