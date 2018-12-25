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سياسية

2018/12/25

2018/12/25


مسار: الميزانية الجديدة (شربانه موية)



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قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، عبد الله علي مسار ، أن ميزانية 2019 لن تصمد أكثر من ثلاثة أشهر ، وأضاف: الميزانية شربانه موية وأستبعد مسار خلال مداولات النواب أن تحدث الموازنة أي إصلاح طالما وضعت فتات الأموال لدعم الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني ، بجانب عدم معالجتها للديون ، وأشار إلى أن وزير المالية لا يمتلك الآلية لتحقيق نجاحها الأمر الذي سيدخل البلاد في ورطة كبيرة ، ووصف مسار الإنفاق الحكومي بالكبير .

من جانبه ، هاجم النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني ، علي أبرسي ، السياسيات الحكومية والتعامل مع الوضع الاقتصادي .

وأستغرب من حديثه وزير المالية عن ميزانية (163) مليار جنيه في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن توفير الخبز والوقود ، وقال بحسب صحيفة السوداني: من خرج للشارع في الأيام الماضية لم يكن بسبب إسقاط النظام وإنما نتيجة للجوع .

ودعا أبرسي لتخفيض الحكومة المركزية بنسبة 50% وتسائل: ماهو الدور الذي يؤديه الوزراء الذين يجلسون على سدة الوزارات والمواطن يعاني من أزمات؟.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        اب شوك

        2018/12/25 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق

        الصرف علي الامن هو الاولوية يا ناس وتطوير قدراتنا العسكرية للحفاظ علي مكتسباتنا……………..ومن ثم يأتي القوت والتعليم والعلاج والمواصلات ……………….وهلم جرا

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