مسار: الميزانية الجديدة (شربانه موية)

قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، عبد الله علي مسار ، أن ميزانية 2019 لن تصمد أكثر من ثلاثة أشهر ، وأضاف: الميزانية شربانه موية وأستبعد مسار خلال مداولات النواب أن تحدث الموازنة أي إصلاح طالما وضعت فتات الأموال لدعم الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني ، بجانب عدم معالجتها للديون ، وأشار إلى أن وزير المالية لا يمتلك الآلية لتحقيق نجاحها الأمر الذي سيدخل البلاد في ورطة كبيرة ، ووصف مسار الإنفاق الحكومي بالكبير .
من جانبه ، هاجم النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني ، علي أبرسي ، السياسيات الحكومية والتعامل مع الوضع الاقتصادي .
وأستغرب من حديثه وزير المالية عن ميزانية (163) مليار جنيه في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن توفير الخبز والوقود ، وقال بحسب صحيفة السوداني: من خرج للشارع في الأيام الماضية لم يكن بسبب إسقاط النظام وإنما نتيجة للجوع .
ودعا أبرسي لتخفيض الحكومة المركزية بنسبة 50% وتسائل: ماهو الدور الذي يؤديه الوزراء الذين يجلسون على سدة الوزارات والمواطن يعاني من أزمات؟.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
اب شوك
2018/12/25 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق
الصرف علي الامن هو الاولوية يا ناس وتطوير قدراتنا العسكرية للحفاظ علي مكتسباتنا……………..ومن ثم يأتي القوت والتعليم والعلاج والمواصلات ……………….وهلم جرا