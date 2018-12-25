أمين حسن عمر: (أنا لست بكاهن عشان اعرف الاحتجاجات ستستمر أم لا)

رد القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس وفد الحكومة المفاوض للحركات المسلحة الدارفورية النائب أمين حسن عمر ، على تساؤلات تتعلق باستمرار الاحتجاجات الأخيرة من عدمها ، بقوله: (أنا لست بكاهن عشان أعرف أنها سوف تستمر) .
وأضاف للصحفيين في البرلمان بحسب صحيفة السوداني: (كان أمريكا عندها مشكلة في الاقتصاد عايزة كم عام عشان تصلحه وما حتصلحه بسرعة) .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
وددكام
2018/12/25 at 11:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب سؤال برئ براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام متى تترجل لكى نضيف مخصصاتك في صندوق الجياع وشجع أصحابك كفاك الله يرحم والديك .