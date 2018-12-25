حسن مكي: تخريب ممنهج للاقتصاد من (مراكز قوة)

نصح الخبير الاستراتيجي والإسلامي بروفيسور حسن مكي الرئيس المشير عمر البشير بتكوين حكومة رشيقة انتقالية لمدة عام تحت رئاسته لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، متهماً في ذات الوقت مراكز قوة لم يسمها بالقيام بتخريب ممنهج للاقتصاد السوداني، وجزم بأن الحكومة لا تستطيع أن تطولها.
وأكد مكي في حوار حسب صحيفة الإنتباهة، أن الإسلاميين فشلوا في الحكم لأنهم يسيرون معصوبي الأعين على حد تعبيره وهم نيام.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/25 at 5:27 م (UTC 2) رابط التعليق
انت يا اخينا البشير ليه يقعد سنه تانيه
انت اصلا اعترفت أنك جيت من قري الحصحيصا مفلس كالح والاسلامين زوجوك من واحده ذات مال وجمال وجاه وحسب ونسب ..حسب فهمهم وتمرغت في أموال النفط والزكوات ..
يعني انت نفسك مشارك في مصيبه الشعب ..
احسن تسكت وتستغفر ربك