الشيوعي يتبرأ من حرق دور الوطني ويتجه لمقاضاته

أكد مسؤول الشؤون السياسية عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، أن حزبه لا علاقة له بحرق دور المؤتمر الوطني في عطبرة والولايات الأخرى .
وأوضح أنهم وجهوا المواطنين بعدم تخريب ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقده بدار حزبه أمس الإثنين، إن دور الوطني هي ملك للشعب السوداني، لأنها بنيت من حر مال الشعب .
ولفت الى أن أتهام الحزب الحاكم وقوله إن (الحساب يجمع) فيه تهديد مباشر ولا يجوز إلصاق التهمة بالحزب الشيوعي، وأوضح أنه ونتيجة لهذا الاتهام اعتقل مسؤول الحزب بالخرطوم، مسعود محمد الحسن، وأضاف “حتى الآن لا نعرف أين موقعه، وقلقون جداً بشأن وضعه الصحي .
وكشف صديق عن اعتزام الحزب تقديم شكوى لمجلس الأحزاب ضد الوطني باعتباره أنتهك حقوق عضوية الحزب، واعتقل أحد عضويته دون مذكرة من المحكمة، من جانبه وبحسب صحيفة آخر لحظة قال سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب، إن موازنة العام 2019م لن تحل المشكلة الاقتصادية ولن توفر أي حلول، لأنها قائمة على الضرائب بنسبة (47%) كإيرادات للدولة، وتوقع أن تضرر منها الولايات أكثر من المركز .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شملول
2018/12/25 at 2:27 م (UTC 2) رابط التعليق
إتلمه التعيس على خايب الرجاء !!!!!! الإتنين ما بتهمونا، ولا بتنفعو معانا ………