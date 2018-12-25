مسؤول: قبول عرض قطع السودان علاقته مع قطر يعتبر بمثابة “سقوط أخلاقي لا يغتفر وخروج عن المبادئ”

أكد مصدر سوداني مسؤول أن القيادة السودانية وعلى أعلى المستويات رفضت عرض الدولة التي عرضت على الخرطوم تقديم مساعدات مادية للمساهمة في الخروج من الأزمة الحالية، مقابل قطع العلاقات مع قطر وتركيا.
وأضاف أن السلطات اعتبرت قبول العرض بمثابة “سقوط أخلاقي لا يغتفر وخروج عن المبادئ”، وأنها ليست في وارد القبول به تحت أي ظرف.
وعدد المصدر المذكور ما وصفه بأيادي دولة قطر البيضاء على السودان وأهله ووقوفها إلى جانبه في أوقات الشدة، مشيراً إلى أنها ساهمت بجهد كبير في حل الصراع في إقليم دارفور وتنمية المناطق المتأثرة به.
ووفقاً لموقع “الجزيرة نت” كان قد أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء السبت الماضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن فيه حرص قطر على استقرار السودان واستعدادها للمساعدة على تجاوز الأزمة الحالية، في حين شكر الرئيس السوداني الأمير على حرصه واهتمامه.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/25 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
اهااااااااااااااااااااااا …. طيب … وتحت تحت غمتو ليكم كم ؟؟؟