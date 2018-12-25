البشير يطلب من الجماهير أن يقتربوا نحوه بالمنصة في ولاية الجزيرة ويخاطب لقاءً جماهيرياً

في لقاء جماهيري، بمنطقة ” ود الحداد” جنوب ولاية الجزيرة، “قبل قليل” قال الرئيس السوداني “البشير” ، في البدء نحمد الله تعالى أن جعلنا سودانيين، نعطي اللقمة للملهوف، وشكر البشير، والي الجزيرة محمد طاهرإيلا، على مشروعات التنمية التي انتظمت الولاية، وحيا مجاهدات أهل الجزيرة وتقديمهم للشهداء.
فيما قال “إيلا” قبل أن يقدم الرئيس على المنصة، هذه الجماهير جاءت لتقول لك لسنا مستعدين أن نعيش في مخيمات اللجوء، جاءوا ليؤكدوا ترشيحهم لك في 2020، ولن يقفوا مع تخريب وتدمير الوطن.
وشوهد “البشير” قبل اللقاء وهو يشير بيده للجماهير أن تقترب نحوه على المنصة.
وكان ” البشير” قد وصل حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين في زيارة لولاية الجزيرة يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية والخدمية.
ويعيش السودان أزمة إقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتضجر في الشارع السوداني.
وشهدت معظم مدن السودان، منذ الأمس واليوم هدوءً تاماً ، بعد التظاهرات التي خرجت إحتجاجاً على تردي المعيشة وتنديداً بالحكومة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عادل
2018/12/25 at 7:58 م (UTC 2) رابط التعليق
فيما قال “إيلا” ( قبل أن يقدم الرئيس على المنصة، هذه الجماهير
جاءت لتقول لك لسنا مستعدين أن نعيش في مخيمات اللجوء،
جاءوا ليؤكدوا ترشيحهم لك في 2020، ولن يقفوا مع تخريب وتدمير الوطن.)
ارجع يا إيلا لكل الأوظان التي خربت تجد ان سببها
تعنت الحاكم وعدم رضوخه لرغبة شعبه
دحين ياريت تكونوا أكثرا عقلا وتتركوها لغيركم
فالشعب لايريدكم