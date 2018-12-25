“الشمالية” تُشكِّل لجاناً لحصر خسائر التخريب

أعلنت الولاية الشمالية عن تكوين لجان للحصر الدقيق للخسائر في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى انعقاد لجنة أمن الولاية بشكل دائم برئاسة والي الولاية لمتابعة مجريات الأحداث.
وكشف وزير التربية والتوجيه الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية عثمان سليمان فضل الله لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن آلية متابعة تدفقات الدقيق والمواد البترولية في حالة انعقاد ومتابعة لأى طارئ، مؤكداً أن مخزون الدقيق يكفي حاجة الولاية لفترة طويلة.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/26 at 8:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
تكوين لجان !!!!!!!!!
الان نترككم مع قيلم (( ولل لغف اوجه متعددة )) .. اخراج البرطم الرمزى باسم اللوايه