الكاروري: دعاة التخريب عملاء للدوائر الأجنبية والموساد

وصف عضو هيئة علماء السودان الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري دعاة التخريب وحرق ممتلكات الشعب بأنهم عملاء للدوائر الأجنبية والموساد.
وقال الكاروري لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التعبير عن الراي متاح وفقاً للدستور والقانون، مبيناً أن الدين مع المعروف وضد المنكر، مؤكداً أن التخريب مرفوض وهو ضد الوطن والمصلحة العامة.
وأضاف أن من حق الجميع التعبير ولكن تخريب ممتلكات الوطن أمر مرفوض ويجب محاسبة المتسببين فيه.
صحيفة السوداني.
2 التعليقات
شكري
2018/12/25 at 3:55 م (UTC 2) رابط التعليق
التخريب مرفوض لكن تنسبه للعملاء مرفوض أيضا فما هو إلا تبرير غير مقنع, هبت الرياح فاستعدوا.
محمد احمد
2018/12/25 at 4:19 م (UTC 2) رابط التعليق
يا عمنا والله نحن مسلمين مؤمنين موحدين ….خراب مبانى وممتلكات لفئه انانيه خائنه وانا ضد الكلام دا اهون من خراب الاخلاق الذى جلبته تلك الفئه والتى اطلقت على نفسها المؤتمر الوطنى وسمت نفسها حزب …..ولك شيخنا ان تربطهم قبلنا بالموسااااد ودى ما دايره ليها فتوى …..والله لو استلم الموساد رئاسه هذه البلاد فلن يضرها اكثر منهم ….فسوف يصيبهم الذهول من اسلام وسلميه هذا الشعب وطيبته وغيرته على دينه وعرضه ..سرقه الموساد يحاسب عليها… كذب الموساد يحاسب عليه…. خيانه الموساد يحاسب عليه….هؤلاء القوم فيهم كل ما يحاسب عليه الموساد وهم يخشون من دخوله البلاد ونحن لا نخشاه….نؤمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الاخر والقدر خيره وشره (مثل هذا الحزب وازياله )ونؤمن ايضا بحقوقنا دون المساس بحقوق الغير او الحقوق العامه