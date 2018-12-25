حميدتي يطالب قواته بالانضباط والالتزام تجاه المواطنين

دعا قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، الحكومة إلى توفير الخدمات للمواطن والإيفاء بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم. وطالب حميدتي قواته بالانضباط والالتزام تجاه المواطنين، مؤكداً أهمية التعاون معهم.
وعبر حميدتي عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره، ووصف كل من يتكلم عن عدم صبر الشعب السوداني بأنه منافق.
وقال قائد قوات الدعم السريع لدى مخاطبته، الثلاثاء، الكتيبة الخاصة من قوات الدعم السريع العائدة من الحدود السودانية الليبية ومنطقة وادي هور بشمال دارفور بمنطقة طيبة الحسناب بالخرطوم، إنه لا بد من الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين.
وزاد حميدتي قائلاً “حتى هذا اليوم هناك مشكلة في السيولة”، وشدد على ضرورة أن تتم محاسبة كل من يعمل على تخريب الاقتصاد من الفاسدين أيَّاً كانت وجهته.
وأكد حميدتي بحسب وكالة السودان للانباء أن هناك مندسين ومتمردين ومهربين ومخربين، وهؤلاء قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد.
وحذر الأحزاب بمراجعة حساباتها، لافتاً إلى أن مهمة قواته حماية البلاد والحدود. وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل حقيقي وجذري للأزمة والمشكلة الاقتصادية،
وأشار إلى ضرورة أن تتم عملية جمع السلاح في كل مكان، وشدد قائلاً “لن ننتظر حتى تضيع البلاد من أيدينا وهذا لا مجاملة فيه”.
شبكة الشروق
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/25 at 4:01 م (UTC 2) رابط التعليق
كذابين ناس الشروق عملو رتوش الخطاب ..
حميدتي زي ما قلت في تعين الصوارمي ناطق رسمي للدعم السريع .. قال نضمينا بننضمو برانا
والليله قال مسؤلين فاسدين باعو السلاح ولمو القروش طبعا أكيد مال سائب وقعو بيهو شرا دولار كاش ..
ونسفو خزن البنوك بي عمايلهم ..
نتمني ان يجد حميدتي دعم سياسي من أي جهه
علشان اقلع السرطان الجاثم علي جسد السودان