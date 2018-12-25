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سياسية

2018/12/25

2018/12/25


البشير: الخونة والمرتزقة استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب



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قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان.

واعتبر لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بإستاد ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة اليوم، وقوف واحتشاد الجماهير، اعتبره ردا على كل خائن وعميل وعلى الذين روجوا وأطلقوا الشائعات بالقبض عليه وسجنه قائلاً: “وانا الآن موجود وسطكم”. متوعدا بملاحقتهم وإخراجهم. وجدد مضي الحكومة في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم.

ودعا أهل مواطني الجزيرة، الذين وصفهم بالمنتجين، للاتجاه للعمل وعدم الالتفات للخونة والعملاء ومناضلي الكيبورد.

وقال إن الحرب تشن تجاه السودان لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار، مشيراً إلى استضافة السودان للاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.

وثمن والي الجزيرة محمد طاهر أيلا وقوف مواطني الجزيرة مع الحكومة ومساندتهم لبرامجها، الذين قال إنهم يتجهون للإنتاج وليس التخريب.

سونا.

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4 التعليقات

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      1. 1
        ahmed e

        2018/12/25 at 4:34 م (UTC 2) رابط التعليق

        مناضلين الكيبورد ديل خوفوك لما قطعت عهم الفيس والواتس
        وصحيح القال انه انت امك هرتك هرار ما ولدتك

        الرد
      2. 2
        ahmed e

        2018/12/25 at 4:34 م (UTC 2) رابط التعليق

        مناضلين الكيبورد ديل خوفوك لما قطعت عهم الفيس والواتس اب
        وصحيح القال انه انت امك هرتك هرار ما ولدتك ي

        الرد
      3. 3
        طارق عبداللطيف سعيد

        2018/12/25 at 5:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        *** هل منحهم الجنسية السودانية ، يعد خدمات
        *** الأفضل حصرهم إدخالهم في معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة وتقديم المعونات والخدمات لهم عبر الأمم المتحدة

        الرد
      4. 4
        طارق عبداللطيف سعيد

        2018/12/25 at 5:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        *** هل منحهم الجنسية السودانية ، يعد خدمات
        *** الأفضل حصرهم وإدخالهم في معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة وتقديم المعونات والخدمات لهم عبر الأمم المتحدة

        الرد

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