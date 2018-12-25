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سياسية

2018/12/25

2018/12/25


“التربية”: تعليق الدارسة قرار احترازي ولن يؤثر على التقويم الدراسي



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قالت وزارة التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة أمر احترازي غرضه الحفاظ على أرواح الطلاب، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على عملية التقويم الدراسي وموعد امتحانات طلاب الأساس والثانوي، وأضافت: “الوزارة والمعلمون سيعملون على تكثيف العمل بزيادة ساعات عمل إضافية لتعويض الزمن المفقود”.

واتهم وزير الدولة بالتربية والتعليم إبراهيم آدم إبراهيم في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، جهات – لم يسمها – بمحاولة استغلال الطلاب في التظاهرات ودفعهم إلى معارك هم ليسوا طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المدارس ستستأنف الدراسة قريباً.

صحيفة السوداني.

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1 التعليقات

      1. 1
        عادل

        2018/12/25 at 7:29 م (UTC 2) رابط التعليق

        (ودفعهم إلى معارك هم ليسوا طرفاً فيها)،

        ياراجل كيف هم ليس طرفا فيها

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