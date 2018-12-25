“التربية”: تعليق الدارسة قرار احترازي ولن يؤثر على التقويم الدراسي

قالت وزارة التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة أمر احترازي غرضه الحفاظ على أرواح الطلاب، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على عملية التقويم الدراسي وموعد امتحانات طلاب الأساس والثانوي، وأضافت: “الوزارة والمعلمون سيعملون على تكثيف العمل بزيادة ساعات عمل إضافية لتعويض الزمن المفقود”.
واتهم وزير الدولة بالتربية والتعليم إبراهيم آدم إبراهيم في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، جهات – لم يسمها – بمحاولة استغلال الطلاب في التظاهرات ودفعهم إلى معارك هم ليسوا طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المدارس ستستأنف الدراسة قريباً.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
عادل
2018/12/25 at 7:29 م (UTC 2) رابط التعليق
(ودفعهم إلى معارك هم ليسوا طرفاً فيها)،
ياراجل كيف هم ليس طرفا فيها