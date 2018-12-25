كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > “أمين حسن عمر”: (لست كاهناً لأتوقع استمرار الاحتجاجات)
الأقسام :

سياسية

2018/12/25

2018/12/25


“أمين حسن عمر”: (لست كاهناً لأتوقع استمرار الاحتجاجات)


امين حسن عمر

شارك الموضوع :

رفض القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس وفد الحكومة المفاوض للحركات المسلحة في إقليم دارفور “أمين حسن عمر”، الحديث عن توقعه لاستمرار الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي رفعت من سقف مطالبها، وقال: (أنا ليس كاهن عشان اعرف أنها سوف تستمر).

وأضاف “عمر” للصحافيين بالبرلمان، أمس (الاثنين): (كان أمريكا عندها مشكلة في الاقتصاد عايزة كم عام عشان تصلحوا وما ح تصلحوا بسرعة). في وقت توقع توقيع الحركات المسلحة على اتفاق سلام حتى في ظل موجة الاحتجاجات التي رفعت من سقف مطالبها، وقال: (هم قالوا ح يجوا للتوقيع).

صحيفة المجهر السياسي.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.