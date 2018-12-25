“أمين حسن عمر”: (لست كاهناً لأتوقع استمرار الاحتجاجات)

رفض القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس وفد الحكومة المفاوض للحركات المسلحة في إقليم دارفور “أمين حسن عمر”، الحديث عن توقعه لاستمرار الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي رفعت من سقف مطالبها، وقال: (أنا ليس كاهن عشان اعرف أنها سوف تستمر).
وأضاف “عمر” للصحافيين بالبرلمان، أمس (الاثنين): (كان أمريكا عندها مشكلة في الاقتصاد عايزة كم عام عشان تصلحوا وما ح تصلحوا بسرعة). في وقت توقع توقيع الحركات المسلحة على اتفاق سلام حتى في ظل موجة الاحتجاجات التي رفعت من سقف مطالبها، وقال: (هم قالوا ح يجوا للتوقيع).
صحيفة المجهر السياسي.
1 التعليقات
Sabir
2018/12/25 at 8:16 م (UTC 2) رابط التعليق
وهل الكهنة يعلمون ( الغيب ) أيها التعيس ..