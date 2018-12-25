رئيس الجمهورية يؤكد رفض السودان الركوع لدول الاستكبار وتمسكه بدينه وكرامته

تعهد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالمضئ قدما لاستكمال مسيرة التنمية بالبلاد بما يحقق اهدافها ويلبي طموحات المواطنين.
واكد سيادته لدي مخاطبته مواطني محلية ود الحداد ، باستاد البشير الذي افتتحه اليوم دعم الدولة لخطط وبرامج ولاية الجزيرة بما يمكنها من توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.
وقال الرئيس البشير إن الخونة والمندسين استغلو النقص الذي تعاني منه البلاد في بعض السلع للتخريب خدمة لاجندة خارجية ووصفهم بالمرتزقة.
وحيا سيادته مجاهدات مواطني الولاية وتقديمهم للشهداء من أجل رفعة الوطن وحمايته.
وأكد رئيس الجمهورية رفض السودان الركوع والخنوع لدول الاستكبار وتمسكه بدينه وعزته وكرامته ولن يبيعها بأي ثمن.
وتعهد رئيس الجمهورية لدي افتتاحه مدرسة ديم المشايخة ببناء مستشفي للمواطنين بالمنطقة ، مشيداً بتضافر جهود المواطنين ورغبتهم وعزمهم على التنمية والتطوير.
وكان رئيس الجمهورية قد تلقي تنويراً فور وصوله محلية مدني حول مشروعات التنمية والخدمات بالولاية للعام 2018 م والتي بلغت 292 مشروعاً بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه ، وافتتح مدرسة محمد عبدالله موسي ومحلج القطن.
وأكد والي الولاية محمد طاهر ايلا وقوف مواطني الولاية خلف رئيس الجمهورية ودعمهم لترشيحه لدورة رئاسية جديدة في 2020 م.
وقال إن التنمية التي تحققت كانت بفضل تضافر جهود المواطنين بالولاية وحرصهم على التنمية والأعمار.
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
alkarazy
2018/12/25 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
كلامك وسخ اوسخ من كابك يايها الهبنقه ود الخور