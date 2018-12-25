وزارة الصحة تتسلم (11) مليون يورو لشراء الدواء

أعلنت وزارة الصحة عن تسلمها مبلغ (11) مليون يورو لشراء الدواء وتوفيره بالصيدليات، مبينة أن توفير الأدوية يمثل أولوية قصوى للوزارة.وقال وزير الصحة الاتحادي “محمد أبو زيد مصطفى”، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الدواء وضع ضمن السلع الإستراتيجية التي سيكون لها أولوية قصوى مثل الدقيق والوقود وغيرها من السلع، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأدوية خاصة المنقذة للحياة، موضحاً أن الوزارة تسلمت مؤخراً مبلغ (مليون يورو) ليكون مجموع ما تسلمته حتى الآن (11) مليون يورو لشراء الدواء.
صحيفة المجهر السياسي.
2 التعليقات
جكسا
2018/12/25 at 10:49 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله لوسمحتا
حولها لدعم المخابز والرغيف المعدوم دا
قبل ما يحولها معلم كبير فى جيب ام او اهلو
على الاقل تقفل لينا باب نظريات دولة رئيس الوزراء
المهلم القائد معتز موسي صدمة
ملك ملوك نظريات الدفاع بالنظر فى صفوف المخابز والافران
جنرال💡
2018/12/26 at 12:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
جكسا يا مسكين
سيحولونها لمنفعتهم الخاصة
هؤلاء لصوص ابناء لصوص تربوا على فنون السرقة و رضعوها من شطور امهاتهم