حميدتي يتساءل: (ليه القروش تبقى مافي؟)

طالب قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بإجراء مراجعات عاجلة لتدارك الأوضاع في البلاد، وقال: (هناك مُخربون من المسؤولين، لا المساكين)، وأضاف: (الحكاية دايرة مُراجعة)، ودعا حميدتي أمام حشد من أنصاره العسكريين إلى مُحاسبة مسؤول – لم يُسمه – باعتباره المُتسبب في أزمة السيولة النقدية التي تعيشها البلاد، واصفاً إياه بأنه (صاحب أجندات).
وطالب دقلو في تصريحاته أمس الثلاثاء حسب صحيفة التيار، الدولة القيام بواجباتها والاضطلاع بأدوارها في توفير العيش الكريم للمواطن السوداني الذي توجه إليه بالشكر على صبره إزاء ما تمر به البلاد من أزمات، مُبدياً دهشته من عجز الناس في الوصول إلى أموالهم في البنوك، وتساءل: (ليه القروش تبقى مافي؟)، ونادى حميدتي بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط انفلات الأسعار.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
محمد طه
2018/12/26 at 11:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
وقال:
(هناك مُخربون من المسؤولين، لا المساكين)، ليه القروش تبقى مافي؟
سوال لسيادة الفريق حميدتي ليه ما تعتقلو هم لم الاموال تخريب وفعل شيطانى خبيث ايا كان الغرض منو
واحد من اتنين مواجه الحكومة للمتظاهرين ام مواجهة الحكومة للمخربين من المسوليين
واذا ما قادرين افتحو لينا باب التجنيد فى الدعم السريع أن شاء الله 200 مجند بس بنطلع ليكم القروش دى باذن الله