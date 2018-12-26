هيئة علماء السودان: التعبير عن الرأي حق مكفول دون التخريب

أكدت هيئة علماء السودان بأن حرية التعبير أو الاحتجاج بصورة سليمة حق كفله دستور جمهورية السودان ويعد عند بعض العلماء من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال رئيس الهيئة بروفيسور محمد عثمان صالح، إن الشرط في التعبير عن الرأي والاحتجاج أن لا يكون مرتبطاً بتخريب، داعيا القوات النظامية لضبط النفس وعدم الاتجاه لاستخدام القوة المفرطة، متوقعاً انجلاء تلك الأزمة قريباً حسب أقوال المسؤولين في الدولة.
وبحسب صحيفة المجهر، أشار إلى أن الهيئة قد أصدرت بياناً خلال اليومين الماضيين تطالب فيه سلطات الدولة أن تسعى بسرعة وتعمل على حل الضائقة الاقتصادية ونصح المحتجين بعدم الاعتداء والتخريب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
فتى الشرق العظيم .
2018/12/26 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
اللي عايز يعير عنده البرلمان واللي بيمثلوا الشعب في البرلمان واللي مش عجبه النظام وعايز تغيير يروح يغير أعضاء البرلمان اللي مش بيقدموا أي حلول للنظام والدولة غير أنهم يقدموا مشاكل المواطنين والشعب فقط لا غير ، لماذا لا يقدم أعضاء البرلمان والأحزاب المعارضة داخل البرلمان حلولا إيجابية ومشاريعا ناجحة وبرنامج اقتصادي للدولة وللرئيس ليتم تنفيذه ؟؟؟ أي دولة لها مؤسسات وبرلمان من المفروض إنها تحل كل مشاكلها وأزماتها من خلال البرلمان وأخذ خطوات وقرارات إيجابية بعد الإستعانة بخبراء وأساتذة إقتصاد في هذا الإختصاص ودراسة جدوى المشاريع والبرنامج الإقتصادي الصحيح الناجح أو في الصناعة او الزراعة أو في غيرها من مجالات الحياة ، للأسف السودات مستهدفة وهناك من يشعل الصراعات لتحقيق أطماع خارجية أو لتحقيق رغبته في الوصول إلى السلطة وكرسي الحكم ، ماذا قدم سلفاكير وحكام نصارى الجنوب للجنوبيين بعد أن حققوا انفصالهم وصارت لهم دولة ووصلوا للحكم ؟! هذا السؤال لتتفكروا وتتدبروا أموركم بدلا من الهوجاء والهمجية والصراعات والفتنة على أرض السودان ، وكل تحياتنا للرئيس العظيم عمر البشير وجيشه وأمنه وكل أفراد شعبه رجالا ونساء . وشكرا .