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سياسية

2018/12/26

2018/12/26


اتجاه لإعفاء والي نهر النيل



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كشف قيادي بارز بحزب المؤتمر الوطني ، أن تعديلاً محدوداً سيتم في مناصب بعض ولاة الولايات ، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد .

وعلمت مصادر أن قراراً وشيكاً سيصدر بإعفاء والي نهر النيل ، حاتم الوسيلة ، والذي شهدت ولايته بداية الأحداث .

وتحمل جهات حكومية بارزة الوالي حاتم الوسيلة ، مسؤولية التقصير في متابعة ملف سلعة الدقيق بولايته وهو ما نفاه الوسيلة في أحاديث إعلامية سابقة ، وقال أن المسؤولية تتحملها جهات أخرى وأوضح بحسب صحيفة مصادر أنه قادر على توفير الدقيق إذا أطلقت الحكومة الاتحادية يده على حد قوله .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        ابو باسل

        2018/12/26 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        منذ سنوات عديدة تتم عملية الاحلال والابدال لكن دون جدوى ، الشعب يريد من السيد الرئيس ان يستريح ويترك المجال لغيره .
        وكفى الله المؤمنين شر القتال

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