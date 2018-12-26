اتجاه لإعفاء والي نهر النيل

كشف قيادي بارز بحزب المؤتمر الوطني ، أن تعديلاً محدوداً سيتم في مناصب بعض ولاة الولايات ، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد .
وعلمت مصادر أن قراراً وشيكاً سيصدر بإعفاء والي نهر النيل ، حاتم الوسيلة ، والذي شهدت ولايته بداية الأحداث .
وتحمل جهات حكومية بارزة الوالي حاتم الوسيلة ، مسؤولية التقصير في متابعة ملف سلعة الدقيق بولايته وهو ما نفاه الوسيلة في أحاديث إعلامية سابقة ، وقال أن المسؤولية تتحملها جهات أخرى وأوضح بحسب صحيفة مصادر أنه قادر على توفير الدقيق إذا أطلقت الحكومة الاتحادية يده على حد قوله .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو باسل
2018/12/26 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق
منذ سنوات عديدة تتم عملية الاحلال والابدال لكن دون جدوى ، الشعب يريد من السيد الرئيس ان يستريح ويترك المجال لغيره .
وكفى الله المؤمنين شر القتال