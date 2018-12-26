طلبات متزايدة لتأشيرات دخول البلاد لمستثمرين سعوديين

أكد السفير عوض حسين القنصل العام بالقنصلية السودانية بجدة رغبة المستثمرين السعوديين في الاستثمار في السودان في المجالات. كافة
وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن هنالك طلبات مستمرة من المستثمرين السعوديين لزيارة السودان، حيث تتسلم القنصلية قبولاً للحصول على تأشيرات يومياً تصل إلى 30 تأشيرة.
وقال إن القنصلية لعبت دوراً كبيراً في الترويج للاستثمار داخل السودان وإن كل المستثمرين السعوديين مرحبون بقانون الاستثمار، داعياً المستثمرين أن يدخلوا للبلاد عن طريق بوابة الاستثمار الرسمية وليس عن طريق جهات خاصة.
وأضاف أن العلاقات المتطورة بين البلدين ساعدت في جذب الاستثمارات والمستثمرين.
سونا
3 التعليقات
AbuAreej
2018/12/26 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق
وهل ينفع استثمار البرسيم ؟؟؟
abahmd
2018/12/26 at 3:13 م (UTC 2) رابط التعليق
اي والله !!!
الضرر اكتر من نفعو فوائد متوزعةبين المستثمر وحرامية الضرائب فقط لا ناقة لنا فية,,, عبث ليس الا !!
abahmd
2018/12/26 at 3:14 م (UTC 2) رابط التعليق
اي والله !!!
ضررو اكتر من نفعو فوائد متوزعةبين المستثمر وحرامية الضرائب فقط لا ناقة لنا فية,,, عبث ليس الا !!