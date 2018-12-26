“النيل الأبيض” توقف 260 متهماً في أحداث التخريب

أعلن والي ولاية النيل الأبيض د.أبوالقاسم الأمين بركة، يوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ٢٦٠ متهماً في أحداث التخريب والفوضى في مدينتي ربك والجزيرة أبا يوم الجمعة الماضي سيقدمون للمحاكمة العادلة بحضور الشهود.
وأكد الوالي في تنوير للمجلس التشريعي للولاية، طبقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” أن الولاية تشهد حالياً استقراراً أمنياً وحركة طبيعية في الأسواق ووفرة في الخبز بسعر واحد جنيه في كل المحليات.
وقال إن الذين خرجوا في المظاهرات ليست لديهم أي قضايا مطلبية، بل هدفهم التخريب والنهب والسلب وحرق الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، مما تؤكد عجز الأحزاب التي تقود هذه التظاهرات لتقديم عمل سياسي.
وأشار بركة إلى أن كل المظاهرات السلمية تخرج بإذن من السلطات ومعرفة مسارها وشعاراتها وحمايتها من قبل الأجهزة الأمنية، إلا إن ما حدث في مدينتي ربك والجزيرة أبا لم يتم بإذن وهو خروج واضح عن القانون، مما أدى إلى الفوضى والتخريب.
السلع الأساسية
وأوضح الوالى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية في العالم، وأن السودان ظل يدعم السلع الأساسية: “الوقود والدقيق” في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً.
وتطرق بركة للتدابير الأمنية التي قامت بها لجنة أمن الولاية بإصدار قرار حظر التجول وتعليق الدراسة لعدم استغلال الطلاب في أعمال الشغب وحفظ الأمن والاستقرار.
وأشار بركة إلى أن الولاية شكلت لجنة برئاسة وزير المالية للتحقيق وحصر الخسائر الأولية التي تعرضت لها الممتلكات العامة.
من جهته، استنكر رئيس المجلس التشريعي بالولاية إسماعيل نواي السيد، التصرفات غير المسؤولة التي قامت بها فئة مارقة وراؤها جهات سياسية معزولة لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية محاولة استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال إن الدولة شرعت في تبني التدابير الاقتصادية وليس عن طريق الفوضى والخروج عن القانون.
وأعلن إسماعيل وقوف المجلس مع كل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية في سبيل الحفاظ على أرواح والممتلكات واستتباب الأمن.
وعبر عن شكره لكل الأجهزة النظامية التي مارست أعلى درجات ضبط النفس والتعامل بصورة حضارية مع الأحداث.
شبكة الشروق
1 التعليقات
KHALIDFARIS
2018/12/27 at 8:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارجو الراجيكم يا كيزان يا معفنين اول يوم في الدراسه كل الطلبه ح يشاركوا في المظاهرات