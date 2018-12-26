الشرطة: نحمي المواطن ونمارس صلاحياتنا وفق الدستور

أكد مدير عام الشرطة الفريق أول الطيب بابكر علي حرص رئاسة الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط الطمأنينة في نفوس المواطنين وفقا لواجباتها الدستورية والقانونية والمعايير المتعارف عليها دولياً في استخدام القوة تماشياً مع سلطاتها وصلاحياتها التي لم ولن تستعدي بها أحداً من المواطنين.
وقال الفريق أول الطيب خلال مخاطبته مراسم التوقيع على وثيقة التغطية الصحية الشاملة لقوات الشرطة أمس إن الشرطة ليست أداة قمع وتعمل من أجل حماية المواطن والذود عنه، مشيداً بكل شرطي يعمل من أجل هذه المبادئ، وأضاف “أقول إن هذا الشعب لن يرى منّا إلا خيراً، لافتاً إلى أن الشرطة ظلت تؤدي واجباتها القانونية والدستورية التي كفلها لها الدستور، ومن واجبها حماية المواطن أينما كان، وقال “إن قوات الشرطة تستحق أن تتعالج في المؤسسات الصحية التي يتعالج فيها المواطنون لأنها تقوم بواجبات حماية المواطن”، مؤكداً على أهمية الشراكة لقوات الشرطة، وقطع بتمليك بطاقة التأمين الصحي لكل أفراد الشرطة خلال شهر من الآن، مشيداً بسياسة الدولة في توفير الخدمة الصحية بالقرب من سكن المواطن.
من جانبها أعربت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وداد يعقوب عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية التي تعتبر نقطة انطلاقة حقيقية لشراكة متكاملة تراعي مصلحة الشعب والمواطنين وتستصحب كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة من مشاريع الاستقرار الأسري والقروض الحسنة والتمويل الأصغر، مضيفة أن توقيع هذه الشراكة يجسد كذلك معاني ومضامين العلاقة المتميزة بين وزارتها والشرطة وتكامل أدوارهما في توفير الأمن ومحاربة الفقر والعوز، مشيرة إلى أن ما ينعم المواطن من خصوصية الأمن والاستقرار هو نتاج لجهود جبارة وتضحيات جسام تضطلع بها الشرطة بعموم البلاد ومن ذلك أن الشرطة تعمل على تأمين وحراسة ما يفوق (٧ آلاف منشأة) تتبع لوزارتها بالمركز والولايات.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
شكري
2018/12/26 at 4:56 م (UTC 2) رابط التعليق
أكد مدير عام الشرطة الفريق أول الطيب بابكر علي حرص رئاسة الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط الطمأنينة
في سورة قريش ذكر الإطعام ثم الأمن فالإطعام يأتي أولا لأن الشبع يحقق الأمن وليس الأمن يحقق الشبع.