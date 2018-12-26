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سياسية

2018/12/26

2018/12/26


قرار بأيلولة وزارة التعاون الدولي لوزارة المالية



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أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى قرارا بأيلولة العاملين والأصول الخاصة بوزارة التعاون الدولي السابقة الى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويأتي القرار وفقا لأحكام المادة 72 من دستور جمهورية السودان والمرسوم الجمهوري رقم 42 للعام 2018م، وبناء على توصية وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء.

ووجه القرار الجهات المختصة التي تشمل رئاسة مجلس الوزراء والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية تنفيذ القرار.

سونا.

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1 التعليقات

      1. 1
        واحد ساي

        2018/12/26 at 11:20 م (UTC 2) رابط التعليق

        شغال كويس ي معتز لكن انت بتنضف ف فساد ووسخ سنين صعب عليك

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