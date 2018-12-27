نافع لـ(المتظاهرين) : “رسالتكم وصلت”

تنبأ القيادي بالحزب الحاكم د. نافع علي نافع بعدم استمرار الاحتجاجات والمظاهرات خلال الأيام الماضية أكثر من ذلك .
وبعث نافع برسالة للمتظاهرين بعد يوم من تظاهرات بالخرطوم، (إذا كان الغرض من الاحتجاجات والمظاهرات التعبير عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، فإن المتظاهرين عبروا ورسالتهم وصلت) .
وأضاف نافع للصحافيين بالبرلمان أمس (إذا كان الغرض التخريب وخدمة أجندة سياسية لمعارضة تفكر في إسقاط النظام، فالمواطن العادي لا دخل له في خدمة أجندة لمعارضة تفكر في الوصول للحكم بهذه الوسيلة) .
ورأى نافع أن الأجهزة الأمنية لم تمارس أي عنف ضد المتظاهرين، وتابع قائلاً: (المتظاهرون خربوا لذلك تدخلت الأجهزة الأمنية لإستتباب الأمن وهي لا تعتقل أي شخص إلا بعد ثبوت تورطه في عمليات تخريب) .
وفي السياق اتهم رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني محمد مصطفى الضو قنوات فضائية خارجية – لم يحددها – بتأجيج الأوضاع، وذكر (أن هناك قنوات خارجية تتعاون مع المتظاهرين وتأجج الصراع) .
وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة إن هناك عصابات وخلايا مندسة وسط المتظاهرين يضربون (بالسواطير) ويقتلون المتظاهرين ويقولون قتلتهم الحكومة – وفق حديثه) .
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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shawgi
2018/12/27 at 9:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرسالة حصلت ي تافة ي ارزقى المواطن قال كلمتة الشعب يريد اسقاط النظام …..تحاسبون الشعب على تخريب ممتلكاتة ولا تحاسبون شبيحتكم على قتل ابناء الشعب العزل ايها الجبناء طلاب اطهر منكم واشرف من شبيحتكم تقتلوهم وتقولو النظام لم يستخدم القوة ماذا تريدون ان تحرقوا الشعب ايها السلفلة المنحطين …ولكن هيهات هيهات يوم الحساب قريب ان شاءالله سوف تدفعون الثمن ان شاء الله لو طال الزمن او قصر …..الشعب الان قال كلمتة ….سلمية سلمية ضد الحرامية اعضاء المؤتمر والوطنى
هومة
2018/12/27 at 9:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشعب قال كلمته ي نافع ارحلوا وليس هناك مندسين ومخربين أكثر منكم ي ناس المؤتمر الوطنى ي من جوعتم الشعب السودانى
مغبون
2018/12/27 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفروض حاليا انت ما عندك منصب في الدولة عشان تتدخل وطول ما التشكيل العصابي بتعكم موجود الرسالة لسه ماوصلت لازم تلحس كوعك
ابو باسل
2018/12/27 at 9:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، وما توفيقنا إلا بالله
يوسف كبشور
2018/12/27 at 12:50 م (UTC 2) رابط التعليق
أنت يا تافه يا فاسد تستهتر علي الشعب وتقلل من مظاهراتة وقبل كده قلت أنا ما شفت غير ثلاثة شفع قاموا بحرق ثلاثة لساتك بس , وهذا لترضي سيدك فأنت ذيل له , وسوف يجي يوم مش حيحرقوا لساتك سوف يحرقوك انت وعصابتك والفلل والعمارات التي شيدتوها من عرق الشعب يا فاسدين ياكيزان يا حرامية دائما فاتحين خشومكم للخم يا أولاد الكلب . من كان يعرفك قبل انقلابكم المشئوم وما تاريخك كنت نكرة من نكرات الكيزان المكروهين من عامة الشعب السوداني وقد جئتم للانتقام لأن الشعب رفضكم عدة مرات في الانتخابات الحرة مش ذي انتخاباتكم وقد جئتم بواسطة البندقية لتنتقموا منه لأنه رفضكم يا كلاب .