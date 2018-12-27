لجنة برلمانية: لا تخفيض في سعر الدولار الجمركي

أعلن رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان بشير آدم رحمة عن عدم تخفيض سعر الدولار الجمركي .
ويوم الإثنين الماضي قال رئيس الوزراء معتز موسى بالبرلمان، إن الحكومة تعكف على دراسة إمكانية خفض السعر الرسمي للدولار الجمركي الذي جرى تحريكه العام الماضي من (6) جنيهات الى (18) جنيهاً .
وبدوره ذكر بشير آدم رحمة أمس أن موازنة 2019م مبنية وقائمة على سعر الدولار الجمركي الحالي (18) جنيهاً، ولفت الى أنه حال تخفيضه يجب أن تتم إعادة ترتيب الموازنة .
ونبه بشير الى مسألة تخفيض سعر الدولار الجمركي حال وقوعها ستكون تخفيضاً إدارياً للإنتاج وأضاف: (مفروض يكون الدولار الجمركي مثل الرسمي، لذلك الدولار الجمركي يظل كما هو، وحال تم تخفيضه لا يكون تخفيضاً إدارياً للإنتاج، لذلك غالباً الدولار الجمركي سيظل كما هو) .
ونوه وبحسب صحيفة الإنتباهة في ذات الوقت الى ضرورة ضبط التضخم لسد العجز في الموازنة وزيادة الموارد وخفض المنصرفات .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/27 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
بشير ادم رحمه
عمر البشير
يعني وجهين لعمله واحده
انت اسي بتقول الكلام دا وبتصر عليه كانك فاهم شي
إذا كان لديك ذره فهم . أين كان فهمك عندما استلمو القمح واضاعوه
النفط المستخرج واطنان الذهب وشركات الحكومه ..
نهب البنوك واستخدامها لتضخيم المؤتمر الوطني ..وملي كروش وجيوب تنابله السلطان …
الله. ينتقم منك ومن امثالك