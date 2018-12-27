والٍ: لا تخرج مظاهرة دون إذن وللبلاد حراس

ألقى والي النيل الأبيض أبو القاسم بركة اللوم على المحتجين ورأى أنها لم تكن تظاهرات سلمية بل تخريبية، حسب قوله .
ووصم بركة في خطاب أمام أعمال دورة الانعقاد لتشريعي الولاية المعارضة امس، وصمها بالعحز عن تقديم أطروحات وفشلها في تقديم عمل سياسي حقيقي وأضاف قائلاً: (لذلك لجأت لاستغلال شرذمة من المندسين لإشعال الحرائق وتدمير الممتلكات والمنشآت، معتقدة إنها بذلك سوف تسقط البلاد لكن للبلاد حراساً) .
وذكر بركة وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن أية مظاهرة لا تخرج دون إذن، ووصف الوضع الاقتصادي بالمأزوم، وقال: (فإن سعر الوقود هو الأقل) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
وطني100%
2018/12/27 at 11:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياجاهل يابركه إذا كان دخل المواطن 20 دولار في الشهر والوقود بي دولارين والمعاش اليومي خمسه دولار .. فالدخل يكفي لثلاث ايام فقط
الدول العندها الوقود غالي وخيالي بسعر 10 دولار اليوم .. دخل القرد 4000 دولار يعني ممكن اعبي عربيتو وعرببه زوجتو والباقي اولع بيهو فحم للشيه وبرضو الشهر بكون تكلفه الوقود 300 دولار …
ترامب قال قبل اسبوع الوقود بشكل 2% من دخل المواطن الأمريكي ..
مش المليونير الأمريكي
انت فهمك يا ودبركه مافايت مشاريع الاعاشه وسوق الشوالات . ..
جهل وتخلف وتسلط
اللهم لطفك
صلاح الدين الأيوبى
2018/12/27 at 12:38 م (UTC 2) رابط التعليق
و انت اطروحاتك شنو ؟ فعلا ولد صغير و ما عندك خبرة.
بعدين يا عديم البركة الخراب العملوا حزبك فى السودان قدر شنو ؟ مقارنة بما وجه اليه الغضب من المتظاهرين,الخسائر المعروفة فى المظاهرات الاخيرة أى قطة سمينة من قطط الانقاذ تدفعها و ثروتها لا تتأثر.
كفاية