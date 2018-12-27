هدى عربي : إلغاء حفلاتي العامة ورأس السنة وعلى استعداد لتحمل أي عواقب جزائية ومادية وقانونية

أعلنت الفنانة هدى عربي عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك إلغاء جميع حفلاتها العامة وحفلات رأس السنة تضامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى أرواح الضحايا الذين استشهدوا في الاحتجاجات ضد النظام، التي شهدتها بعض ولايات السودان.
وقالت المطربة هدى عربي في منشور بصفحتها الرسمية : (انا هدى إبراهيم عمر “هدى عربي” .. إلغي جميع ارتباطات الحفلات العامة واحتفالات رأس السنة وذلك تضامناً مع أهلي ورداً لبعض جميل الوطن).
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز أضافت نجمة “برنامج أغاني وأغاني” حديثها قائلة : (أعلم تماماً ما يترتب على قراري من شروط جزائية مادية وقانونية وعلى استعداد لتحمل أي عواقب هذا وقد صدر القرار صادقاً مني ومن جميع أعضاء فرقتي).
منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
الصادق
2018/12/27 at 11:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
ضكراااانه يا هدي
جملون
2018/12/27 at 11:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا كان متوقع منكيا بت الاصول يا صاحبة الصوت الشجي شكرا جزيلا نيابه عن كل الثوار
جميل بثينة
2018/12/27 at 2:07 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا كلام جميل مفروض كل الفنانين يكون هذا قرارهم الوقوف مع الشعب
الشعب هو من صنع النجومية يستحق ان يقف الفنانين معه فى هذه المحنه
ونترحم علي الشهداء