توزيع (لاندكروزرات) الدستوريين للولايات لاستخدامها (سيارات إسعاف)

سلم كل من رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، ووزير رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الدولة بالمالية سيارات (اللاندكروزر) المخصصة لهم تنفيذاً للقرارات الأخيرة الخاصة بسحب هذه السيارات من الدستوريين وكبار الموظفين والاكتفاء بسيارتي مأموريات لكل وزارة. وقالت وزيرة الدولة بمجلس الوزراء أم سلمى محمد إسماعيل حسب صحيفة السوداني، إن هذه السيارات سيتم استخدامها كإسعاف وتم توزيعها على الولايات.
مؤكدة أن رئيس الوزراء أول من قام بتنفيذ القرار الخاص بتسليم السيارات، بجانب عدد كبير من الوزراء. وأكدت أم سلمى (أن الحكومة لن تسمح باستخدام السيارات المخصصة للوزارات إلا للسفريات والمأموريات الضرورية وفق إذن مسبق من الجهات المختصة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
السيف البتار
2018/12/27 at 11:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
حركات منكم ساي ،،،، القروش النهبتوها اشتريتو بيها فلل وقصور وشركات ،، خلي السيارات الهينة دي
السيف البتّار
2018/12/27 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
حركات منكم بس ،،، القروش السرقتوها إشتريتو بيها فلل وشركات ،،، خلي السيارات الساهله دي