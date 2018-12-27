وزير سابق: (كل الوزراء الخرجوا بالباب جابوهم بالشباك)

أكد وزير التعاون الدولي السابق ، إدريس سليمان ، عدم جدية الحكومة في هيكلة الحكم ، وقال: (كل الوزراء الخرجوا بالباب رجعوهم بالشباك ، ما عدا العبد لله) ، مستنكراً استحداث منصب وزير اتحادي لمركز دراسات المستقبل .
كاشفاً عن تكوين ما أسماه بالكارتيلات ، وصفها بالمفسدة ، قال أنها سيطرت على الاقتصاد ، مشدداً على ضرورة محاربتها بالعزيمة والإصرار .
وأوضح إدريس ، إن الفساد أصبح مبالغ فيه ، وأن مظاهره باتت واضحة جداً ، وتساءل بحسب صحيفة آخر لحظة من أين للمسؤولين هذه العمارات ؟ ، قائلاً مرتب الوزير ما بقضي إسبوع ، وأكد أن كل من يحارب الفساد يجد نفسه خارج الحكومة ، بيد أن أصحاب المصالح يتآمرون عليه .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
وددكام
2018/12/27 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سعادة الوزير الكلام ده مالك ما قلتو لما كنت مشاركا في الحكومة أم كنت ترضع مثل الآخرين ولما تم الفطام بدأت تتكلم والله الجوع حار قاتل الله الفقر تلقاها عند القافل .
Mohamed Abbas
2018/12/27 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا كلامك دا كان تقولو وانت جوا, الان ماعندو معني
وطني100%
2018/12/27 at 5:53 م (UTC 2) رابط التعليق
ياسلام…
انت كنت شابكنا تدفقات الاموال والانتاج والانتاجيه ودعم ملياري واتفاق مع الاتحاد الاوربي بي كم مليار ودا كان ال الله قدرك عليهو ..
بعد طلعت بقيت تقول كارتيلات وفساد ..
ياخي استغفر الله ..
ناس المؤتمر الوطني برسلو ليك الفاضل بتاع كتائب الطلاب بطير عمتك دي بي طلقه دوشكا ..