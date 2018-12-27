الخرطوم تستضيف اجتماعاً لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في السودان ومصر .. تعرف على أجندة اللقاء

يصل سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحسب اليوم السابع، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعات سوف تتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سوداني وافتخر
2018/12/27 at 3:36 م (UTC 2) رابط التعليق
اعوزبالله منكم يا مصريين الله يكفينا شركم ،، الله يكفينا شركم ،، الله يكفينا شركم ،، ابدا ابدا لم نرى منكم خيرا غير الحقد والانانيه والفتن والشر
ان كنتم تريدون شرا وسوءا وفتنه ودمارا للسودان وحكومة السودان اسأل الله العظيم الذي لا حول ولاقوة إلاّ به ان يجعل تدبيركم في تدميركم وكيدكم في نحركم ،، وان يفضح سريرتكم ويكشف امركم وحقيقتكم ونياتكم تجاه السودان وحكومته ،، اللهم آمين