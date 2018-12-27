بكري: الانتخابات ستقام في موعدها

أكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ، التزام الدولة بقيام الانتخابات في موعدها .
وقال إن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل بين الجميع وهي المخرج لكثير من القضايا الأساسية.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين، رعايته ودعمه لقطاع الطلاب ودعم مبادراته الرامية لبناء الوطن.
وقال المهندس عمار علاء الدين رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين في تصريح صحفي إنه أطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية على مستوى تنفيذ خطة الاتحاد العام للطلاب السودانيين خلال العام ٢٠١٨م وخطته للعام ٢٠١٩م .
وأكد علاء التفاف قطاع الطلاب مع قيادة الدولة وأن الطلاب سيظلون سواعد تحمل القلم إلى جانب المعول من أجل بناء ورفعة وتقدم البلاد.
وأضاف عمار أن الاتحاد العام للطلاب السودانيين سيرعددا من القوافل لإعمار ما دمرته المظاهرات مؤخراً والتي امتدت إليها أيادي التخريب لولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض.
وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجّه بضرورة تماسك القطاع الطلابي لمواجهة التحديات.
سونا.
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/27 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
الانتخابات في مواعيدها…الكلام دا بيرهب المعارضة وسعاتك.