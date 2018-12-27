أيلا يشيد بإنسان الجزيرة لإنجاحه زيارة الرئيس

أشاد د. محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة بإنسان ولاية الجزيرة وإنجاحه لبرنامج زيارة رئيس الجمهورية للولاية أمس الأول.
وقال في حديثه اليوم أمام اجتماع مجلس حكومة الولاية إن الزيارة اكتسبت أهميتها في هذا التوقيت وجسدت حرص إنسان الجزيرة على الأمن والاستقرار من خلال الزيارة وعبر اللقاءات الجماهيرية والحماس والتدافع والتعبير عن الالتزام بالعهود والمواثيق.
وأشاد الوالي بالجهود التي قادتها الحكومة بإنفاذ 292 مشروعاً تنموياً وخدمياً بكلفة 2.9 مليار جنيه عكست التفاؤل الذي يسود الولاية مشيدا بقطاع المنتجين في النجاحات التي تحققت في مشروع الجزيرة.
وأكد أيلا أن قطاعات العاملين والمهنيين بالولاية مثلوا الدرع المتين لحماية مكتسبات الأمة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وإنسانه .
وجدد أيلا شكره لإنسان الولاية الذي وضع ثقته في حكومة الولاية والصبر على كل التحديات.
هذا وقد عبر أعضاء المجلس عن فخرهم وإعتزازهم بالقيادة الحكيمة والرشيدة للدكتور محمد طاهر أيلا والي الجزيرة والجهود التي قادها لتلبية طموحات ورغبات إنسان الجزيرة، مؤكدين أن أهل الجزيرة قدموا أنموذجا ورسالة لكل العالم في التفافهم حول قيادتهم العليا وتفويت الفرصة على المتربصين على أمن واستقرار البلاد .
سونا.
1 التعليقات
Shawgi
2018/12/27 at 7:01 م (UTC 2) رابط التعليق
انسان الجزيرة لم يستقبل هذا السفاح الذى يقتل المتظاهرين …الذين استقبلو البشير لا يمثلون أبناء الجزيرة …هؤلا شوية منتفعين من هذا النظام البائس …تم عدم الترحيب من نساء رفاعة قبل رجالها …هؤلا هم ابناء الجزيرة الشرفاء …