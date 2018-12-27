مصر: استقرار السودان يصب في مصلحة استقرار بلادنا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إنه نقل رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح، السيسي إلى نظيره السوداني، عمر البشير، تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك، وتعتبر أن “استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر”.
واطلع رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، على نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية المشتركة السودانية المصرية التي عقدت بالخرطوم.
وأكد البشير، على متانة العلاقات بين السودان ومصر، ووصفها بأنها تاريخية ومتطورة في المجالات كافة.
والتقى الرئيس، ببيت الضيافة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح عبدالله قوش.
تطابق وجهات النظر
وأكد الدرديري في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن هناك تطابقاً في وجهات النظر في القضايا المطروحة بين البلدين، وأشار إلى أن الجانبين أمّنا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية بمختلف الآليات.
كما اتفقا على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة، خاصة تنفيذ المشاريع التي أقرت متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة لاتفاقيات أخرى.
وأكد الدرديري أن هناك مشاريع كبرى يجري التنفيذ فيها، سيما الربط الكهربائي بين البلدين كما تمت مناقشة التنسيق على مستوى اتفاقية مياه النيل وكل القضايا المشتركة التي تهم السودان ومصر.
القضايا الإقليمية
وأشار الدرديري إلى مناقشة الدور السوداني في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة السودان بشأن جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وزيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا مؤخراً.
وأكد أهمية التنسيق بين البلدين، فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الخاصة بمنطقة البحر الأحمر .
بدوره أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية العليا في البلدين، وتنفيذ الإرادة القوية لدى الرئيسين في دعم العلاقات الثنائية.
ونوه إلى مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات من خلال الحوار المستمر بين البلدين، كذلك تناول كافة القضايا والتحديات المرتبطة بالمصالح، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وشدد شكري على أن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، مبيناً أن التئام شعبي وقيادة البلدين، أمر ضروري لمواجهة التحديات لتحقيق المصالح المشتركة بين السودان ومصر.
سونا
1 التعليقات
خبير
2018/12/28 at 12:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم وتدمير السودان يعني فتح جبهات كثيرة ضد مصر من الجهة الجنوبية وضد السعودية والخليج من الجهة الغربية وزعزعة كل وسط وشرق أفريقيا.