استهداف 100 ألف شاب بالتدريب التقني 2019

أعلنت المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات عن استهداف 100 ألف شاب وشابة بالتدريب التقني خلال العام المقبل 2019م وذلك في مختلف مجالات التطور الالكتروني .
وتباهى رئيس المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات المهندس حامد عبد الله خلال مخاطبته اليوم بقاعة التنوير المعرفي ملتقى صناع التقنية الأول لتكنلوجيا الاتصالات ، تباهى بأن المؤسسة نظمت خلال هذا العام 28 ورشة لتقانة المعلومات بجميع الولايات وأن العام المقبل سيشهد تنظيم ورش وسمنارات متخصصة يستفيد منها الشباب بجميع ولايات السودان، مشيرا إلى أن المؤسسة ستخرج يوم السبت المقبل بولاية الجزيرة 2000 شاب وشابة تلقوا دورات تدريبة مختلفة وذلك بتشريف مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق و والي ولاية الجزيرة د: محمد طاهر ايلا .
وأضاف أن الخرطوم شهدت تدريب 12600 بشراكة بين المؤسسة الشبابية والمركز القومي للمعلومات ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وعدد من الجامعات والمؤسسات ذات الصلة مما يؤكد اهتمام المؤسسة بتفيذ كل الخطط والبرامج .
من جانبه قال مساعد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السودان معاوية يعقوب إن الاتحاد يدعم خطط وبرامج المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات والتي تسهم في تطوير مقدرات الشباب ، مشيرا إلى ان ملتقي صناع التقنية الاول اليوم شارك فيه عدد مقدر من الشباب وتم خلاله تقديم محاضرات وأوراق عمل تسهم في توصيل الرسالة للشباب في مجال التكنلوجيا والتطور
سونا.
2 التعليقات
جنرال💡
2018/12/28 at 9:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلها مؤسسات كيزانية يسيطر عليها الامنجية و اقاربهم بالواسطة بدون علم و معرفة
حتى الجداد الالكتروني منهم و الامن الرسمي و الشعبي معروفين لدينا بالاسماء و العناوين و اسماء اقاربهم الذين عينوهم و اسماء شركاتهم و مواقعهم و هواتفهم و حتى طرازات هواتفهم و اجتماعاتهم و سمناراتهم
مبلغ علمهم نشر الاشاعات في الفيسبوك و مطاردة الناشطين و اذكى حركة ممكن يعملوها يعمل ديسلايك في اليوتوب و سبسكرايب لمن يقول الحقيقة
انهم يرقات الكيزان التي ستذبل و لن تتحول لحشرة كاملة
هسي لمى فيهم هكر خلى ريحتم طير طير قفل مواقعهم كلها و هم ما عارفين الحاصل شنو
الشعب يريد اسقاط النظام
جنرال💡
2018/12/28 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
و المرحومة تهاني و اقاربها و شبكتها في مختلف المؤسسات