النائب الأول: انتخابات السودان في موعدها

كد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التزام الدولة بقيام الانتخابات في موعدها المقرر في العام 2020، وقال إن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل بين الجميع وهي المخرج لكثير من القضايا الأساسية.
وتعهد صالح لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم، يوم الخميس، وفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين، برعايته ودعمه لقطاع الطلاب ودعم مبادراته الرامية لبناء الوطن.
وقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين م. عمار علاء الدين، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه أطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية على مستوى تنفيذ خطة الاتحاد العام للطلاب السودانيين خلال العام ٢٠١٨، وخطته للعام ٢٠١٩.
وأكد التفاف قطاع الطلاب مع قيادة الدولة، وأن الطلاب سيظلون سواعد تحمل القلم إلى جانب المعول من أجل بناء ورفعة وتقدم البلاد.
وأضاف قائلاً “إن الاتحاد العام للطلاب السودانيين سير عدداً من القوافل لإعمار ما دمرته الاحتجاجات الأخيرة والتي امتدت إليها أيادي التخريب لولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض”.
وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بضرورة تماسك القطاع الطلابي لمواجهة التحديات.
شبكة الشروق+ وكالات
1 التعليقات
Shawgi
2018/12/28 at 7:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
عن أى انتخابات يتكلم النائب الأول ….دا اصلا لو انتو حصلتو مواعيد الانتخابات …وعن أى طلاب يتكلم هذا الاتحاد هذا الاتحاد لا يمثل الطلاب السودانيين انة اتحاد طلب المؤتمر اللاوطنى …علية الشعب قال كلمتة انتهى الأمر …الشعب يريد إسقاط النظام …والحساب ولد ولو بعد مليون سنة …سوف تحاسبون على قتل المتظاهرين وعلى الفساد وعلى التمكين ترونه بعيد ونراة قريب إن شاء الله …