مبارك الفاضل يعلن انسحاب حزبه من الحكومة واستقالة وزيره

أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، فض شراكة حزبه مع المؤتمر الوطني الحاكم وانسحابه من الحكومة.
وقال الفاضل في تعليق على استقالة وزير تابع لحزبه أمس الخميس، إن ممثل حزبه الوحيد في الجهاز التنفيذي وزير الصحة بالولاية الشمالية عبد الرؤوف قرناص تقدم باستقالته استجابة لقرار الحزب ودعماً لانتفاضة الشعب، وأضاف بحسب صحيفة المجهر السياسي يوم الجمعة (التحية لقرناص العالم المتميز فقد ضرب مثلاً في تأكيد أن العمل الوزاري هو لخدمة الشعب وإذا انقلب ضده فلا معنى للاستمرار).
وعمت التظاهرات العاصمة الخرطوم، وعدداً من الولايات جراء تفاقم الأوضاع المعيشية، ولكنها تحولت لاحقاً إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس (عمر البشير) الممسك بمقاليد الحكم منذ نحو (30) عاماً.
وفي وقت أعلن وزير الصحة بالشمالية ممثل حزب الأمة استقالته من منصبه تضامناً مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/28 at 11:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
ليذهب غير مأسوف علية وهو فشل في اكبر وزارة.. وزارة الإستثمار لم يقدم اي شي ولا جلب اي مستثمر للبلاد خلال وزارة . وكان مالي الدنيا جلجلة فارغة وشارك حزبة نتجية الحوار الوطني وقلنا له حينها الفي بر عوام ..
حتي اسبت فشلة من ضم حكومة الوفاق.
غير ماسوف علية .امشي..