سفير بمحطة أوربية طلب عودته للخرطوم بسبب الظرف القاهر

تعاني معظم سفارات السودان بالخارج من أزمات مالية خانقة، لتأخر وصول المرتبات وميزانية التسيير لعدة شهور.
أحد سفرائنا بمحطة أوربية طلب عودته للخرطوم بسبب الظرف القاهر الذي يعيشه طاقم السفارة هناك. المشهد بحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة يجدد ما قاله الوزير السابق للخارجية بروفيسور ابراهيم غندور في البرلمان ما تسبب في فقدانه المنصب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/28 at 1:34 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم الظروف معلومة لكل سوداني ..من المفترض اقفال معظم سفارتنا في الدول التي ليس لدينا فيها راعيا كثر وتوزيع اعمالها لسفارة واحد في اروبا مثلا نسبة لترابطها مع بعض .
كل السفراء يجب التنازل والتكرم بالمجي للداخل حتي يستفيد من الصرف علي هذه السفاراة في شي اخر.
رجاءا وليس أمرا..