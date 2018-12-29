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سياسية

2018/12/29

2018/12/29


رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى


معتز موسي

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قال رئيس الوزراء معتز موسى إن القانون سيأخذ مجراه في أحداث الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي شابتها أحداث عنف أسفرت عن قتلى وجرحى، وأوضح أن الدستور يكفل للجميع حق التعبير السلمي دون التخريب.

والخميس أعلن وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بشارة جمعة أرور حسب صحيفة الإنتباهة، أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق والتقصي حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، وأضاف موسى، وفقاً لـ(الشروق) “نتأسف لسقوط قتلى نتيجة أعمال العنف، ونرجو ألا يتكرر الأمر”.

وجدد التأكيد على أن الدستور يكفل للجميع حق التظاهر السلمي، والتعبير لكل فرد دون التخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة. وتابع “نحن ندين عمليات التخريب والتدمير، والقانون سيأخذ مجراه”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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